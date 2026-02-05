 Aller au contenu principal
ArcelorMittal prévoit une hausse de la production en 2026
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 07:54

(Actualisé avec détails à partir du § 3)

ArcelorMittal MT.AS , le deuxième sidérurgiste mondial, a annoncé jeudi s’attendre à une augmentation de la production et des livraisons dans toutes les régions en 2026 par rapport à 2025.

Au quatrième trimestre, l'Ebitda a atteint 1,59 milliard de dollars (1,35 milliard d'euros), légèrement au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 1,51 milliard de dollars, selon le consensus fourni par le groupe.

La société basée au Luxembourg prévoit un Capex pour 2026 de 4,5 à 5,0 milliards de dollars afin de soutenir la croissance à moyen et long terme.

ArcelorMittal a ajouté que la demande mondiale d’acier hors Chine devrait croître d’environ 2 % au cours de l’exercice 2026.

Le groupe s’attend à en bénéficier particulièrement en Europe, où il anticipe un regain de parts de marché pour ses aciéries locales face aux importations, grâce au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) récemment entré en vigueur et aux propositions de la Commission européenne visant à réduire les quotas d’importation.

Le MACF, en vigueur depuis le 1er janvier, permet à l’Union européenne de taxer les produits importés à forte intensité carbone afin de rétablir des conditions de concurrence équitables pour les producteurs locaux, soumis à des critères environnementaux plus stricts que certains concurrents.

"Dans l’ensemble, cette combinaison d’évolutions réglementaires positives, de tendances macroéconomiques structurellement favorables et d’un environnement opérationnel amélioré nous place en bonne position pour continuer à honorer notre engagement de long terme visant à générer des rendements réguliers pour les actionnaires", a déclaré Aditya Mittal, directeur général du groupe, dans un communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova et Javi West Larrañaga, édité par Blandine Hénault et Augustin Turpin)

