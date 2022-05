Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: premier trimestre bien meilleur que prévu information fournie par Cercle Finance • 05/05/2022 à 09:44









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a publié jeudi des résultats meilleurs que prévu au titre de son premier trimestre, tout en déclarant s'attendre à une baisse de la demande d'acier cette année.



Le premier sidérurgiste mondial a annoncé ce matin que son Ebitda avait progressé à 5,1 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, contre 3,2 milliards de dollars un an plus tôt.



Ce chiffre ressort bien au-dessus des 4,6 milliards de dollars correspondant au consensus fourni par la société.



Le chiffre d'affaires s'est, lui, établi à 21,8 milliards de dollars, à comparer avec 16,2 milliards de dollars sur le premier trimestre 2021.



'Les conditions de marchés sont actuellement solides, a souligné son directeur général Aditya Mittal, toutefois nous prévoyons désormais une légère contraction de la consommation d'acier cette année en comparaison de 2021'.



Du point de vue des fondamentaux, le groupe assure toutefois que les perspectives de long terme du marché restent favorables sur le long terme.



Après la récente finalisation de son précédent programme de rachat d'actions, ArcelorMittal a annoncé la mise en place d'un nouveau plan d'acquisition de titres, dont l'enveloppe atteindra un milliard de dollars cette année.



A la Bourse de Paris, l'action du numéro un mondial de l'acier progressait de plus de 3,7% jeudi matin suite à toutes ces annonces.





