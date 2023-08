ArcelorMittal pourrait entrer dans la bataille pour US Steel

- ArcelorMittal SA, le deuxième sidérurgiste mondial, envisage une offre potentielle pour US Steel Corp.Un rapprochement qui irait à rebours des derniers mouvements du groupe. Il s'était largement retiré des Etats-Unis en vendant la plupart de ses activités à Cleveland-Cliffs Inc. en 2020 pour 1,4 milliard de dollars, afin de se concentrer sur des marchés en pleine croissance tels que l’Inde et le Brésil.ArcelorMittal discute d’une éventuelle offre avec ses banquiers d’affaires, mais il n’est pas certain qu’il ira de l’avant, ont déclaré les sources à Reuters.Si ArcelorMittal lance une offre, cela pourrait marquer l’escalade d’une guerre d’enchères déjà en cours pour US Steel, après les offres concurrentes de Cleveland-Cliffs et d’Esmark pour plus de 7 milliards de dollars.Un syndicat opposéUne offensive du géant de l’acier pourrait néanmoins se heurter au syndicat United Steel Workers (USW), qui s’est prononcé en faveur d’un accord avec Cleveland-Cliffs, même si ce dernier a vu son offre rejetée par US Steel.L’appui du syndicat est important, car la convention collective qui le lie à US Steel fait de lui un membre des négociations et lui donne le droit de riposter en formulant ses exigences.Tom Conway, président international de l’USW, a déclaré à Reuters qu’ArcelorMittal serait «stupide» d’aller de l’avant avec une offre et que le syndicat ne soutiendrait aucun acheteur autre que Cleveland-Cliffs. Il a ajouté qu’il n'était pas satisfait de la manière dont ArcelorMittal avait traité les travailleurs dans le passé, sans donner plus de détails. A lire aussi: La famille Agnelli devient le premier actionnaire de Philips «Je n’ai aucun intérêt à discuter avec qui que ce soit d’autre et j’aimerais que US Steel fasse bouger son conseil d’administration et conclue cette affaire avec Cliffs», a déclaré M. Conway.Les actions de US Steel ont augmenté de 6,3% à la suite de l’annonce des délibérations sur l’offre d’ArcelorMittal, avant de perdre une partie de leurs gains en raison de l’opposition du syndicat, pour terminer en hausse de 1,4% à 30,65 dollars. En comparaison, les offres de Cleveland-Cliffs et d’Esmark proposaient toutes deux 35 dollars par action lorsqu’elles ont été soumises. L’offre d’Esmark est entièrement en numéraire, tandis que Cleveland-Cliffs paierait l’opération pour moitié en numéraire et pour moitié avec ses propres actions.(Avec Reuters)

