ArcelorMittal, plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du mardi 2 novembre 2021

Le sidérurgiste retombe aujourd'hui après avoir été soutenu hier par l'accord conclu entre les Etats-Unis et l'Union européenne sur la taxation de l'acier et de l'aluminium. En 2018, Donald Trump, conformément à sa doctrine protectionniste, avait infligé des droits de douane additionnels de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium de plusieurs régions du monde, dont l'Europe. Les Etats-Unis maintiennent certaines taxes, mais permettent la livraison de quantités limitées d'acier et d'aluminium européens en franchise de droits. En échange, Bruxelles abandonne la surtaxation de produits américains.

- Aciériste 1er mondial par la taille de son portefeuille, des mines de fer aux usines de transformation né de la fusion en 2007 du français Arcelor et de l’indien Mittal Steel ;

- Chiffre d’affaires de 53,3 Mds ;

- Activité répartie en 5 segments, les aciers plats pour 62 %, les aciers longs pour 19 %, les tubes pour 2 % et les mines et autres produits ;

- Modèle d’affaires capitalisant sur les 4 forces du groupe : une structure décentralisée, une gestion active du portefeuille, la solidité financière et l’intégration de la chaîne de valeur minière (des approvisionnements aux produits finaux);

- Capital contrôlé à hauteur de 37,41% par la famille Mittal, Aditya Mittal, fils du fondateur prenant la direction du groupe, Lakshmi Mittal conservant la présidence du conseil de 9 membres ;

- Situation financière solide avec une dette nette ramenée à 6,4 Mds$ de dette nette face à 11,2 Mds$ de liquidités.

- Stratégie de croissance focalisée sur les marchés émergents –projets au Mexique, Brésil et Liberia- assortie de réduction structurelle des coûts, de 1 Md$ d’ici la fin 2022 ;

- Stratégie d’innovation appuyée sur 12 centres de R&D et 245 M$ de financements:

- axée sur 6 objectifs, le maintien de la compétitivité, une offre d’aciers de niches (hors transports), la capitalisation de la plateforme Steligence ou S-in Motion pour le marché automobile, la standardisation des process industriels, le déploiement de la digitalisation via les plateformes Arthur et Dahiell et la croissance externe dans l’économie digitale,

- au service de la protection de l’environnement : expertise dans l’analyse du cycle des produits ou LCA, réduction des émissions de carbone par les sites industriels (electrolyse froide, partenariats –Institut Bauen und Umwell, SOVAMAT, CIRAIG…,

- initiative SI ouverte aux chercheurs sur le développement durable ;

- Stratégie environnementale volontariste menée au plus haut par le comité ARGGS:

- réduction de 25 % des émissions carbone -35 % en Europe- d’ici 2030, via 10 Mds€ d’investissements, et neutralité totale en Europe en 2050 via le programme Xcarb d’offr d’acier vert,

- déploiement du standard « Responsible Steel » sur les sites industriels et miniers ;

- Avancées des projets industriels de décarbonation -solution Carbalyst en Belgique, optimisation de l’hydrogène en Allemagne, production par hydrogène de 120 000 tonnes d’acier vert en 2020.

- Impact de la pandémie : hausse de 38 % des ventes et retour à la rentabilité nette, de 6,3 Mds€ au 1er semestre ;

- Anticipation 2021, rehaussée : demande d’acier en hausse de 7,5 à 8,5 % et investissements de 3,2 Mds€ ;

- Retour du dividende, de 0,30 € au titre de 2020 et programme de rachat d’actions de 2,2 Mds€.

Les métaux engagés dans un " supercycle "

Plusieurs experts emploient ce terme pour évoquer la progression des cours dans les années à venir. Le cuivre et l'aluminium, qui ont un rôle central dans les politiques de décarbonation, présentent des besoins d'investissements importants. La production de cuivre devrait baisser en 2023 si de nouvelles mines ne sont pas explorées.

Atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat entraînera une multiplication par six de la demande de minerais d'ici à 2040. Or l'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que l'offre limitée de minerais critiques tels que le lithium ou le nickel menace la transition énergétique. Le délai d'investissement est long car plus de seize années en moyenne sont nécessaires entre la découverte et la première production d'un projet minier.