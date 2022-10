Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: plombé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 06/10/2022 à 15:48









(CercleFinance.com) - ArceloMittal lâche près de 5% à Paris, plombé par une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 27 à 23 euros sur l'action du géant européen de la sidérurgie.



'La demande s'affaiblit et ArcelorMittal a réduit ses capacités d'environ 14 millions de tonnes depuis juin', souligne le broker, ajoutant que selon lui, 'le troisième trimestre manquera probablement de consensus'.





