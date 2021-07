Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : partenariat autour du captage du CO2 Cercle Finance • 20/07/2021 à 12:24









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce aujourd'hui un partenariat avec Sekisui Chemical dans le cadre d'un projet de captage et de réutilisation du CO2 issu de la fabrication de l'acier. Outre sa contribution à la décarbonation du processus de production d'acier, ce projet pourrait aussi permettre de réduire la dépendance d'ArcelorMittal aux ressources fossiles. En effet, une fois capté, le CO2 sera en partie converti en gaz de synthèse, un monoxyde de carbone à haut rendement, via 'un procédé chimique innovant' mis au point par Sekisui Chemical au Japon. Le gaz sera ensuite utilisé dans le processus de fabrication de l'acier Si, à ce jour, la production de monoxyde de carbone en grandes quantités à partir de CO2 s'est avérée très difficile, Sekisui Chemical compte démontrer sa capacité à faire évoluer sa nouvelle technologie à travers ce partenariat, indique ArcelorMittal. La technologie sera testée à partir du 3e trimestre pour une durée de trois ans au sein d'un des laboratoires de R&D d'ArcelorMittal en Espagne.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +0.98% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +1.61% ARCELORMITTAL XETRA +1.40% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -0.48% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +1.52%