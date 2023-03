Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

ArcelorMittal: partenaire Officiel des JO de Paris 2024 information fournie par Cercle Finance • 13/03/2023 à 17:07

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce être partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Dans ce contexte, le leader mondial de l'acier fabriquera les torches olympiques et paralympiques qui apporteront le feu à Paris après avoir traversé la France pendant 2 mois.



ArcelorMittal fabriquera également les vasques olympique et paralympique qui seront allumées lors des cérémonies d'ouverture et brilleront tout au long des Jeux de Paris 2024, ainsi que les grands anneaux qui seront installés dans la ville hôte, dans des lieux qui seront dévoilés en 2024.



ArcelorMittal précise que ses torches et chaudrons en acier - dont le design sera dévoilé plus tard cette année - auront une faible empreinte CO2, grâce à l'utilisation d'acier recyclé ou d'énergie à faible émission de carbone.