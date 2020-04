Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : obtient une facilité de crédit de 3 Mds$ Cercle Finance • 16/04/2020 à 12:31









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a reçu aujourd'hui des engagements des banques concernant une nouvelle facilité de crédit de 3 milliards de dollars américains. Cette facilité de prêt a été réalisée avec BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, JP Morgan et la Société Générale. 'Elle renforce encore la position de liquidité déjà solide du groupe de 10,5 milliards de dollars au 31 décembre 2019, y compris une facilité de crédit renouvelable de 5,5 milliards d'euros, qui reste inutilisé et est entièrement disponible jusqu'en décembre 2024' précise le groupe. La nouvelle facilité de crédit aura une échéance de 12 mois et pourra être utilisée pour le fonctionnement général de l'entreprise. ' Bien que la Société n'ait pas besoin de recourir immédiatement à cette nouvelle facilité de crédit, elle offrira une flexibilité financière supplémentaire dans les circonstances extraordinaires actuelles ' indique le groupe.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -2.31% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -0.24% ARCELORMITTAL XETRA -0.72% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -0.54% ARCELORMITTAL OTCBB -10.60% ARCELORMITTAL Sibe -0.54%