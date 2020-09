Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : objectif empreinte carbone zéro d'ici 2050 Cercle Finance • 30/09/2020 à 09:39









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé mercredi qu'il s'était fixé comme objectif de devenir neutre en carbone au niveau des émissions nettes du groupe à horizon 2050. Dans un communiqué, le sidérurgiste explique avoir mis en place une nouvelle feuille de route prévoyant l'alimentation de ses sites de production d'acier à partir d'hydrogène ainsi que l'utilisation de carbone circulaire, comme la biomasse résiduelle, pour remplacer les combustibles fossiles. ArcelorMittal affichait jusqu'ici l'ambition de réduire ses émissions de 30% d'ici à 2030, mais uniquement concernant ses activités européennes. De même, l'objectif de neutralité carbone que le groupe affichait jusqu'ici d'ici à 2050 portait simplement sur l'Europe.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -1.79% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -2.30% ARCELORMITTAL XETRA -2.65% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -2.72% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe -2.34%