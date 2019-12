Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : objectif de réduction d'émissions en Europe Cercle Finance • 13/12/2019 à 11:17









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal Europe annonce s'être fixé comme objectif une réduction de 30% de ses émissions de CO2 d'ici 2030, en ligne avec l'ambition annoncée par le sidérurgiste en mai dernier d'être neutre en termes de carbone en Europe à horizon 2050. 'Nous avons passé les dernières années à tester une gamme de technologies et il est maintenant temps de les mettre en action, avec le soutien de l'UE et de ses Etats membres', commente Geert Van Poelvoorde, le directeur général (CEO) d'ArcelorMittal Europe.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -0.71% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -0.32% ARCELORMITTAL XETRA +0.04% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks +3728.50% ARCELORMITTAL LSE Intl +0.10% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe -0.11%