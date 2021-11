Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : nouveau programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 15:24









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce aujourd'hui avoir achevé le quatrième programme de rachat d'actions annoncé le 29 juillet 2021. À la clôture du marché le 16 novembre 2021, ArcelorMittal avait racheté 67 404 066 actions pour une valeur totale de 1,88 milliard d'euros (soit environ 2,2 milliards de dollars), à un prix moyen approximatif de 27,9 euros par action. La société annonce désormais lancer un nouveau programme de rachat d'actions pour 1 milliard de dollars, programme qui devrait être achevé d'ici février 2022, sous réserve des conditions du marché.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -0.35% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +1.34% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA +1.34% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +0.59% ARCELORMITTAL OTCBB -2.41% ARCELORMITTAL Sibe +1.34%