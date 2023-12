Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ArcelorMittal: mise en service officielle de Torero information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 11:46









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal Belgique annonce la mise en service du projet Torero d'un montant de 35 ME, dont l'objectif est de traiter la biomasse durable (initialement sous la forme de déchets de bois qui ne peuvent être utilisés pour d'autres applications) pour l'utiliser comme matière première dans son haut fourneau du site sidérurgique de Gand (Belgique).



L'utilisation du bio-charbon dans le processus du haut fourneau produira du biogaz qui sera transformé en éthanol par l'installation Steelanol.



Cet éthanol pourra ensuite entrer dans la composition de produits chimiques, notamment des carburants de transport, des peintures, des plastiques, des vêtements et même des parfums cosmétiques, contribuant ainsi à soutenir les efforts de décarbonation du secteur de la chimie.



L'éthanol sera commercialisé conjointement par ArcelorMittal et LanzaTech sous la marque Carbalyst.



Ce projet permettra de réduire les émissions annuelles de carbone de 112 500 tonnes. L'usine Torero convertira 88 000 tonnes de déchets de bois en 37 500 tonnes de bio-charbon par an.



Pour rappel, ArcelorMittal Europe a pour ambition de réduire les émissions de CO2 de 35 % d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.





Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -1.45% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -0.13% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA -0.15% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +0.14% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe -0.04%