ArcelorMittal: ligne de crédit bancaire pour la JV en Inde

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé vendredi avoir conclu auprès de quatre banques japonaises un accord sur une ligne de financement de cinq milliards de dollars pour sa co-entreprise avec Nippon Steel en Inde.



Le sidérurgiste explique que les fonds sont destinés à accroître la capacité de production de l'aciérie d'Hazira exploitée par AM/NS India, sa joint venture avec Nippon Steel, en la portant de neuf à 15 millions de tonnes par an.



Le projet prévoit également l'installation d'un nouveau train de laminage et d'unités de traitement devant permettre à AM/NS de produire des aciers à haute valeur ajoutée pour les secteurs de la défense, de l'automobile ou des infrastructures.



Ce projet d'extension, qui a démarré en octobre 2022, est censé créer plus de .000 emplois.



Cette annonce intervient alors qu'ArcelorMittal a officialisé hier la signature d'un protocole d'accord visant à renforcer sa coopération avec la Banque japonaise de coopération internationale (JBIC).



Le crédit syndiqué de cinq milliards de dollars provient d'une pool bancaire emmené par JBIC et qui comprend aussi MUFG Bank, Sumitomo et Mizuho.





