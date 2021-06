Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : les actionnaires approuvent le dividende Cercle Finance • 08/06/2021 à 15:09









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal fait savoir que toutes les résolutions présentées aujourd'hui à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle et de l'Assemblée générale extraordinaireont été approuvées 'à une forte majorité.' Les actionnaires ont notamment approuvé la distribution d'un dividende de 0,3 dollar par action et entériné les réélections de Karyn Ovelmen et de Tye Burt ainsi que l'élection de Clarissa Lins comme administrateurs pour une durée de trois ans.

