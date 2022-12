Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: le titre recule, BofA n'est plus à l'achat information fournie par Cercle Finance • 14/12/2022 à 16:42









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal recule mercredi en Bourse de Paris, le titre souffrant de la dégradation du conseil de BofA, notamment justifiée par l'intermédiaire par la menace d'une récession.



Dans une note consacrée au secteur européen de l'acier, BofA indique avoir ramené sa recommandation sur le sidérurgiste de 'achat' à 'neutre', avec un nouvel objectif de cours de 28 euros.



S'il reconnaît que le groupe bénéficie aujourd'hui d'une situation bilantielle solide, l'analyste craint que le ralentissement économique à l'oeuvre se traduise par une révision à la baisse des prévisions de résultats établies par le marché.



Dans son étude, BofA rappelle par ailleurs que le cours de l'action s'est apprécié de près de 30% depuis le mois de septembre.



Le professionnel souligne toutefois que la valorisation du titre est loin d'être exigeante à l'heure actuelle et que le groupe pourrait annoncer de nouveaux rachats d'actions, un scénario de nature à compenser, selon lui, d'éventuelles révisions à la baisse des estimations du consensus.



L'action ArcelorMittal perd 4,6% alors que le CAC 40 n'abandonne que 0,4%.





Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -4.60% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -4.39% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA -4.69% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +1.26% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe -4.11%