ArcelorMittal: le titre ouvre en hausse, bons trimestriels

(CercleFinance.com) - Le titre ArcelorMittal a ouvert en forte hausse jeudi matin après avoir publié des résultats meilleurs qu'attendu au titre des trois derniers mois de 2023 et fait état de perspectives prometteuses.



L'Ebitda du groupe, l'indicateur le plus suivi par le marché, a atteint 1,27 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 1,26 milliard l'année précédente et bien au-delà de la prévision moyenne des analystes, qui tablaient sur 1,20 milliard de dollars.



Le sidérurgiste dit anticiper pour cette année une croissance de 3% à 4% de la consommation apparente mondiale d'acier, hors Chine, sous l'impulsion de l'Inde suivie de l'Europe.



A titre de comparaison, l'association professionnelle Worldsteel attend une croissance de la demande de l'ordre de 2% pour 2024.



'Quand on regarde vers l'avenir, on observe les premiers signes d'un contexte industriel plus constructif', a commenté Aditya Mittal, son directeur général.



D'après le patron du spécialiste de l'acier, le déstockage opéré par les clients est en train de toucher à sa fin.



Le groupe estime en outre qu'après une période d'investissements stratégiques, il se trouve à l'orée d'un changement significatif de son profil de rentabilité.



Suite à ces annonces, l'action ArcelorMittal grimpait de plus de 3,5% dans les premiers échanges, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice STOXX Europe 600.





Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +2.37% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +2.36% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA +2.52% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +0.43% ARCELORMITTAL OTCBB -0.78% ARCELORMITTAL Sibe +2.60%