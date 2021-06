Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : le titre monte profitant de l'analyse d'UBS Cercle Finance • 02/06/2021 à 17:02









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 2% après l'analyse d'UBS qui réitère sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours abaissé légèrement de 31 à 30 euros. Cet objectif laisse toutefois un potentiel de progression de 13% pour l'action du géant de la sidérurgie. Dans le résumé de sa note de recherche, le broker met en avant 'des rendements de trésorerie potentiels élevés', ainsi que 'plus d'un milliard de dollars de croissance organique de l'EBITDA attribuable'.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -0.40% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +2.16% ARCELORMITTAL XETRA -0.11% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +0.03% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +0.04%