Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: le titre grimpe, UBS passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 29/03/2023 à 10:54









(CercleFinance.com) - L'action ArcelorMittal s'inscrit en nette hausse mercredi matin dans des volumes d'échange soutenus suite au relèvement de la recommandation d'UBS, passé à l'achat sur le numéro deux mondial de l'acier.



A 10h30, le titre gagne 1,9% tandis qu'au même moment, l'indice STOXX européen du secteur des matériaux de base n'avance que de 0,2%.



UBS a annoncé ce matin avoir relevé sa recommandation sur le sidérurgiste de 'vendre' à 'acheter' avec un objectif de cours porté de 26 à 30,7 euros, soit un potentiel de hausse de 16% par rapport au cours de clôture d'hier soir.



L'intermédiaire note que le titre a perdu environ 15% au cours des trois derniers mois, en dépit du redressement des 'spreads' sur l'acier et d'une amélioration des perspectives de long terme.



Les analystes de la banque suisse disent dès lors s'attendre à une dynamique de résultats 'favorable' sur les premier et deuxième trimestres, portée par la remontée des prix, la reprise des volumes et la baisse des coûts de l'énergie.





Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +1.29% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +2.44% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA +3.01% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +0.74% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +2.19%