ArcelorMittal : le titre grimpe après un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Le titre ArcelorMittal s'inscrit en nette hausse jeudi à la Bourse de Paris suite à un relèvement de recommandation des analystes de Credit Suisse. Le broker est passé de 'neutre' à 'surperformance' sur le titre du sidérurgiste, avec un objectif de cours lui aussi rehaussé, de 34 à 42 dollars. Selon le courtier, la récente faiblesse du cours de Bourse représente un point d'entrée intéressant pour se positionner sur un groupe qui devrait générer un flux de trésorerie disponible de quelque 17,5 milliards de dollars au cours des trois prochaines années, ce qui représente l'équivalent d'environ 61% de sa capitalisation boursière actuelle. A la mi-journée, l'action du producteur d'acier grimpait de presque 2,8%, surperformant largement son indice sectoriel de référence, le STOXX Europe 600 Basic Materials.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +2.22% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +2.28% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA +2.12% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +1.10% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +2.31%