ArcelorMittal : le programme de rachat d'actions est finalisé

Cercle Finance • 02/11/2020 à 16:40









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé lundi avoir finalisé le programme de rachat de ses propres actions qu'il avait dévoilé à la fin du mois de septembre. Dans un communiqué, le groupe indique avoir racheté 35,6 millions d'actions pour un montant total de l'ordre de 425 millions d'euros, faisant ressortir un prix moyen par action de 11,9 euros. Le sidérurgiste avait officialisé le 28 septembre un programme de rachat d'actions dans le cadre de l'autorisation donnée par son assemblée générale annuelle, tenue le 13 juin. ArcelorMittal avait alors déclaré avoir l'intention de racheter, entre le 28 septembre 2020 et le 31 mars 2021, des actions pour un montant total maximum de 500 millions de dollars.

