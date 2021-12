Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: le prix d'une offre obligataire est fixée information fournie par Cercle Finance • 23/12/2021 à 14:02









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a spécifié jeudi les conditions de son offre de rachat en numéraire portant sur une partie des obligations convertibles à intérêt 5,5% arrivant à échéance en 2023.



Dans un communiqué diffusé dans la matinée, le sidérurgiste indique avoir fixé le prix de l'offre, à laquelle il entend consacrer un montant total de près de 1,2 milliard de dollars.



Le géant de l'acier précise que cette opération va lui permettre de racheter l'équivalent de 36,6 d'actions ordinaires qui auraient du être émises au moment de l'arrivée à échéance des convertibles.



Après cette opération de rachat, dont la finalisation est attendue aujourd'hui, quelque 608 millions de dollars de ces obligations convertibles resteront en circulation.





