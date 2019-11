Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : lancement d'un programme de durabilité Cercle Finance • 26/11/2019 à 08:21









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce qu'il prévoit le lancement d'un nouveau programme de durabilité de douze mois, visant à sécuriser la certification de site 'ResponsibleSteel' pour tous ses sites produits plats en Europe. 'Ce programme permettra à chaque site de prouver que nos processus de production répondent de façon rigoureuse aux standards définis sur une large gamme de critères sociaux, environnementaux et de gouvernance', explique le géant de la sidérurgie. La première vague d'audits comprend des sites en Belgique, en Allemagne, en Espagne et en France, d'autres devant suivre. Après la phase initiale, d'autres sites ArcelorMittal dans le monde seront intégrés au programme.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate 0.00% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam 0.00% ARCELORMITTAL XETRA -0.35% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks +3728.50% ARCELORMITTAL LSE Intl -0.13% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe 0.00%