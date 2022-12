Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: lance son projet de captage du carbone à Gand information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 12:30









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a inauguré jeudi son projet de captage et d'utilisation du carbone (CCU) à Gand, en Belgique, un projet d'un montant de 200 millions d'euros qui constitue une première dans l'industrie sidérurgique européenne.



L'usine CCU utilise des biocatalyseurs pour transformer les gaz résiduels riches en carbone en éthanol avancé, qui peut ensuite servir d'élément constitutif pour la fabrication de divers produits chimiques.



Cet éthanol avancé sera ensuite commercialisé par ArcelorMittal et LanzaTech sous la marque 'Carbalyst'.



Une fois que la production aura atteint sa pleine capacité, l'usine produira 80 millions de litres d'éthanol avancé, soit près de la moitié de la demande totale actuelle pour le mélange de carburants en Belgique. Elle réduira les émissions annuelles de carbone de l'usine de Gand de 125.000 tonnes.



'L'impératif d'accélérer le chemin vers le zéro net n'a jamais été aussi grande et il est important d'être ouvert à toutes les solutions qui peuvent amener la fabrication d'acier à un niveau proche de zéro', a déclaré Aditya Mittal, directeur général d'ArcelorMittal.





