Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : lance le rachat de ses obligations en circul Cercle Finance • 05/10/2020 à 16:39









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce le lancement d'une offre publique visant à acheter au comptant, la totalité de ses obligations en circulation à 6,125%, échéant en 2025. Ces obligations peuvent être valablement déposés à tout moment jusqu'au 13 octobre 2020, à 17 h 00, heure de New York - à moins que l'offre ne soit prolongée ou résiliée plus tôt.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +1.89% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +2.60% ARCELORMITTAL XETRA +2.12% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +2.00% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +2.35%