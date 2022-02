Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: la holding familiale ne cédera pas de titres information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 09:57









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé vendredi que son actionnaire de référence, la holding familiale Mittal, lui avait fait part de son intention de ne pas participer au programme de rachat d'actions d'un milliard d'euros dévoilé au début du mois.



La holding, qui regroupe les intérêt de Lakshmi Mittal, d'Usha Mittal et de leurs enfants au sein d'une même structure, a finalement renoncé à son projet de vendre une partie de ses titres dans le cadre de l'opération, ce qui signifie que sa participation - actuellement établie à 36,3% du capital - se trouvera renforcée suite à la mise en oeuvre du plan de rachat d'actions.





