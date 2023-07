Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: l'UE valide une aide française de 850 ME information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 12:41









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé, en vertu des règles de l'UE en matière d'aides d'État, une mesure française d'un montant de 850 millions d'euros visant à aider ArcelorMittal France à décarboner partiellement ses processus de production d'acier.



L'aide vise à soutenir la construction d'une usine de réduction directe ('DRP') et de deux fours à arc électrique ('EAF').



L'installation combinée DRP/EAF remplacera deux des trois hauts fourneaux existants et deux des trois convertisseurs à oxygène. Le gaz naturel, initialement utilisé dans la DRP, sera progressivement supprimé des processus de production d'acier.



L'aide prendra la forme d'une subvention directe versée en quatre tranches pendant la période de construction de l'installation DRP/EAF prévue entre 2023 et 2026.



Une fois achevé, le projet devrait permettre d'éviter la libération d'environ 70 millions de tonnes de dioxyde de carbone sur le cycle de vie du projet, d'une durée de 15 ans.









