Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ArcelorMittal: l'UE valide une aide d'Etat de 1,3 MdE information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 13:03









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé l'aide de l'État allemand de 1,3 milliard d'euros destinée à soutenir la décarbonation des activités de production d'acier de ArcelorMittal Bremen et ArcelorMittal Eisenhüttenstadt.



Cette subvention directe permettra notamment de construire une usine de réduction directe ainsi que trois nouveaux fours à arc électrique, remplaçant ainsi deux des trois hauts fourneaux et deux des quatre fours à oxygène existants.



La nouvelle usine de réduction directe fonctionnera dans un premier temps au gaz naturel avant que celui-ci ne soit progressivement remplacé par de l'hydrogène renouvelable à faible teneur en carbone.



A terme, la nouvelle installation fonctionnera exclusivement avec de l'hydrogène renouvelable.



Les nouvelles installations devraient entrer en service en 2026. Elles devraient produire 3,8 millions de tonnes d'acier brut vert par an.



Le projet devrait éviter le rejet de plus de 70 millions de tonnes de dioxyde de carbone (CO2) au cours de sa durée de vie de 16 ans.





Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -1.70% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -1.09% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA -1.63% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +1.94% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe -0.97%