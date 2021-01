Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : l'UE autorise le contrôle d'AM InvestCo Cercle Finance • 29/01/2021 à 17:00









(CercleFinance.com) - La Commission autorise l'acquisition du contrôle en commun d'AM InvestCo par Invitalia et ArcelorMittal. La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle conjoint de AM InvestCo par Invitalia et ArcelorMittal. AM InvestCo contrôle certaines entreprises sidérurgiques italiennes appartenant au groupe Ilva, actives dans la production, la transformation et la distribution de produits plats en acier au carbone et de tubes d'acier soudés. Avant l'opération, AM InvestCo était contrôlée exclusivement par ArcelorMittal. La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné l'absence de chevauchements et de liens verticaux entre les activités des sociétés dans l'Espace économique européen.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -2.44% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -2.07% ARCELORMITTAL XETRA -2.07% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -2.28% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe -1.67%