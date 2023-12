Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ArcelorMittal: l'évaluation de la sécurité confiée à dss+ information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 09:55









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé vendredi avoir confié une mission d'évaluation globale de sa sécurité à dss+, un prestataire externe spécialisé.



Lors de la publication de ses résultats trimestriels, le mois dernier, le sidérurgiste avait manifesté son intention de mandater un expert indépendant afin d'identifier d'éventuelles lacunes et de prévenir la survenue d'accidents graves.



L'évaluation de dss+ - qui va être réalisée sur les 350 sites du groupe - doit notamment porter sur l'analyse des risques et la restitution de données, avec une approche systémique.



A l'issue de l'audit, qui devrait durer environ neuf mois, le prestataire émettra un certain nombre de recommandations couvrant les axes d'amélioration identifiés, dont les résultats seront communiqués en septembre 2024.



Suite aux 22 décès recensés parmi les employés du groupe l'an dernier, dont 14 au Kazakhstan, ArcelorMittal s'est donné comme objectif d'atteindre le niveau de 'zéro accident mortel'.





