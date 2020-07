ArcelorMittal : l'EBITDA trimestriel recule de moitié

(CercleFinance.com) - Le groupe ArcelorMittal a fait état ce matin, pour le deuxième trimestre de son exercice 2020, d'un EBITDA de 0,7 milliard de dollars, à comparer à 1,56 milliard un an plus tôt et pour la même période.

Le résultat net ressort ainsi en perte de -0,6 milliard, après -0,4 milliard de dollars un an plus tôt. Les ventes ont également souffert de la crise économique : elle s'affichent à 10,98 milliards de dollars, contre 19,3 milliards un an plus tôt.

Notons, enfin, que l'EBITDA du semestre ressort à 1,7 milliard de dollars. Il a été quasiment divisé par deux en l'espace d'un an (3,2 milliards de dollars au S1 2019).