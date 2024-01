Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ArcelorMittal: l'acier durable choisi pour l'éolien offshore information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 12:50









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal fait savoir que le partenariat mis en place avec Vestas, producteur danois d'éoliennes, autour de la production d'acier à faibles émissions de carbone, va permettre de réaliser une première livraison de tôles lourdes XCarb recyclées et produites de manière renouvelable destinées au projet Baltic Power, un projet de parc éolien offshore en Pologne.



Vestas commencera la construction du parc éolien offshore de Baltic Power en 2025. Ce parc devrait générer quelque 1,2 GW et fournir à terme de l'électricité propre à plus de 1,5 million de foyers en Pologne.



Vestas fournira, installera et mettra en service 76 éoliennes V236-15,0 MW pour le projet Baltic Power. Parmi ses 76 éoliennes, 52 seront fabriquées en acier à faibles émissions de carbone.



'Le partenariat avec Vestas envoie un message fort selon lequel il est possible aujourd'hui de commencer à construire l'infrastructure d'énergies renouvelables nécessaire en Europe, avec de l'acier à faibles émissions de carbone fabriqué avec une chaîne d'approvisionnement européenne', a commenté Laurent Plasman, directeur marketing chez ArcelorMittal Europe - Flat Products.





