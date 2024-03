Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ArcelorMittal: Kleber Silva fait son retour dans le groupe information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 10:41









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce la nomination de Kleber Silva en tant que vice-président exécutif d'ArcelorMittal et directeur général d'ArcelorMittal Mining, à compter du 8 avril 2024.



Kleber Silva retrouve ainsi ArcelorMittal un groupe qu'il avait quitté en 2017 pour rejoindre Eramet où il occupait la fonction de directeur général adjoint et directeur opérationnel en charge des mines et métaux.



Chez ArcelorMittal, Kleber Silva rendra compte directemetà Aditya Mittal, directeur général d'ArcelorMittal et intégrera le comité du direction du groupe.



Stefan Buys, directeur général depuis octobre 2021, quittera l'entreprise le 30 mars 2024 pour poursuivre d'autres opportunités.











