ArcelorMittal: investit dans un spécialiste de l'hydrogène

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé hier soir un investissement de cinq millions de dollars au sein de H2Pro, une start-up israélienne à l'origine d'un procédé permettant de produire de l'hydrogène propre.



Créée en 2019, H2Pro a développé une technologie proche de l'électrolyse - baptisée E-TAC (Electrochemical - Thermally Activated Chemical) - qui utilise l'électricité pour séparer les molécules d'hydrogène et d'oxygène présentes dans l'eau.



L'investissement d'ArcelorMittal - réalisé par le biais de son fonds pour l'innovation XCarb - s'inscrit dans le cadre du dernier tour de table de H2Pro, qui inclut des partenaires de la trempe de Temasek ou Yara.



Depuis son lancement en mars 2021, le fonds XCarb a investi 180 millions de dollars au sein de sociétés innovantes.





