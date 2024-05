Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ArcelorMittal: investit 213 ME dans un four à arc électrique information fournie par Cercle Finance • 10/05/2024 à 16:40









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce avoir débuté la construction d'un four à arc électrique (EAF) pour produits longs dans son usine de Gijón (Espagne). Celui-ci devrait être opérationnel à partir du 1er trimestre 2026.



Cet investissement de 213 millions d'euros s'inscrit dans le programme de décarbonation de l'entreprise en Europe et constitue une première étape vers une production sidérurgique à faibles émissions de carbone dans les Asturies.



Dans un premier temps, la production d'acier via ce nouvel équipement entraînera une réduction des émissions de CO2 de plus de 35 % ; une réduction des émissions qui pourra atteindre 1 million de tonnes d'équivalent CO2 par an une fois la phase de transition achevée, estime ArcelorMittal.





