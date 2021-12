Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : investissement dans LanzaTech information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 14:06









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal va investir 30 millions de dollars dans la start-up américaine LanzaTech, dont la technologie est basée sur des microbes qui se nourrissent de monoxyde de carbone afin de produire du bioéthanol, a indiqué jeudi le sidérurgiste. Ce partenariat vient renforcer une collaboration de long terme qui a débuté en 2015 et qui a déjà permis de donner naissance à un projet de captage des émissions de carbone des hauts fourneaux du groupe. Ce projet prévoit la construction de nouvelles installations sur le site de Gand en Belgique, destinées à abriter des équipements qui convertiront le gaz contenant du carbone émanant de ses hauts fourneaux en bioéthanol. Leur mise en service est prévue d'ici à la fin de l'année prochaine. En cas de succès, ce nouveau concept mis au point par LanzaTech pourrait être déployé au niveau de l'ensemble des activités d'ArcelorMittal. Le géant de l'acier précise qu'il s'agit du quatrième investissement conclu par son fonds d'innovation XCarb depuis son lancement en mars dernier.

