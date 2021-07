Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : investissement dans Form Energy information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 14:47









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé jeudi avoir investi 25 millions de dollars au sein de Form Energy, une start-up américaine à l'origine d'une batterie fabriquée à partir de fer. Créé en 2017, Form Energy a développé une batterie rechargeable capable de fournir de l'électricité pendant 100 heures à des coûts dix fois moins importants que la technologie lithium-ion, explique le sidérurgiste. Au-delà de son investissement dans la société, ArcelorMittal a également conclu avec Form Energy un accord portant sur la fourniture de minerai de fer à cette jeune pousse basée dans le Massachusetts. Il s'agit du deuxième investissement réalisé par ArcelorMittal par le biais de son fonds d'innovation XCarb, lancé en mars dernier. Le premier portait sur Heliogen, le concepteur d'une technologie associant panneaux solaires et intelligence artificielle.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +0.38% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +1.29% ARCELORMITTAL XETRA +1.44% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +0.78% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +1.23%