Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: investissement dans Boston Metal information fournie par Cercle Finance • 27/01/2023 à 09:20









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal, le plus grand sidérurgiste du monde, a annoncé vendredi un investissement de 36 millions d'euros au sein de Boston Metal, une entreprise 'disruptrice' à l'origine d'une technologie de décarbonisation de la production d'acier.



Le groupe dit avoir participé, aux côtés d'autres investisseurs dont le fonds d'innovation pour le climat de Microsoft, au dernier tour de table de 120 millions de dollars bouclé par la société.



Créée en 2013, Boston Metal a développé un procédé d'électrolyse des oxydes fondus (MOE) permettant de traiter du minerai de fer à hautes températures afin de produire de l'acier liquide sans émissions de CO2.



Boston Metal, qui a levé 200 millions de dollars au total, a vu son effectif passer de huit personnes en 2018 à plus de 100 aujourd'hui. Sa technologie devrait être commercialisée à partir de 2026.



Aux termes de la transaction, ArcelorMittal va rejoindre un actionnariat déjà composé du groupe minier brésilien Vale ou du constructeur automobile allemand BMW.





Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +0.19% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +0.96% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA +1.03% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +1.46% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL After Hours 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +0.72%