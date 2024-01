Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ArcelorMittal: installation d'une piste Hyperloop à Chennai information fournie par Cercle Finance • 03/01/2024 à 09:52









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce la construction, avec ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) de la première installation d'essai Hyperloop d'Asie à l'IIT Madras de Chennai, en Inde.



Dans ce cadre, ArcelorMittal et AM/NS India fourniront des matériaux en acier de base, ainsi qu'une expertise en ingénierie, conception et gestion de projet.



Il s'agira d'accompagner la création de la première piste d'essai Hyperloop en Inde et en Asie sur le campus Discovery de 163 acres de l'IIT Madras à Thaiyur, à la périphérie de Chennaï.



L'objectif central de l'équipe Hyperloop est l'avancement et la commercialisation des technologies Hyperloop pour un transport à grande vitesse, abordable, fiable et durable.



AM/NS India fournit près de 400 tonnes d'acier pour la fabrication d'un tube à vide de 400 mètres sur le site, dans lequel des nacelles autonomes en lévitation seront testées à des vitesses allant jusqu'à 200 kilomètres par heure.





