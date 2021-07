ArcelorMittal galvanisé par la forte amélioration de ses résultats et les rachats d'actions

(AOF) - ArcelorMittal (+5,14% à 29,95 euros) affiche l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 grâce à des résultats meilleurs que prévu. Le sidérurgiste a enregistré au deuxième trimestre un bénéfice net part du groupe de 4 milliards de dollars, contre une perte de 559 millions l'année dernière. L'Ebitda a suivi le même chemin, passant de 707 millions de dollars à 5,05 milliards de dollars. Ce dernier est supérieur de 8% au consensus Reuters.

Cette nette amélioration des comptes survient en raison du bond 76,2% du chiffre d'affaires à 19,343 milliards de dollars.

Il s'agit de sa meilleure performance trimestrielle et semestrielle depuis 2008.

Les perspectives restent en outre favorables. La société a revu à la hausse ses prévisions de consommation d'acier en 2021 par rapport à 2020, de +7,5 % à +8,5 % contre une estimation précédente de +4,5 % à +5,5 %.

Fort de ces résultats et perspectives, le sidérurgiste a dévoilé un nouveau programme de rachat d'actions de 2,2 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les métaux engagés dans un " supercycle "

Plusieurs experts emploient ce terme pour évoquer la progression des cours dans les années à venir. Le cuivre et l'aluminium, qui ont un rôle central dans les politiques de décarbonation, présentent des besoins d'investissements importants. La production de cuivre devrait baisser en 2023 si de nouvelles mines ne sont pas explorées.

Atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat entraînera une multiplication par six de la demande de minerais d'ici à 2040. Or l'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que l'offre limitée de minerais critiques tels que le lithium ou le nickel menace la transition énergétique. Le délai d'investissement est long car plus de seize années en moyenne sont nécessaires entre la découverte et la première production d'un projet minier.