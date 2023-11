ArcelorMittal : fort recul de ses comptes trimestriels

(AOF) - Le bénéfice net au troisième trimestre d'ArcelorMittal a reculé de 6,4% à 929 millions de dollars. Son chiffre d'affaires s'est replié sur cette période de 12,4% à 16,6 milliards de dollars. L'Ebitda a également chuté de 30% à 1,87 milliard de dollars. Le groupe a été touché par "un effet prix-coût négatif et une diminution séquentielle de -3,7 % des expéditions d’acier à 13,7 Mt, ce qui a entraîné une baisse de son bénéfice d’exploitation à 1,2 milliard de dollars sur ce troisième trimestre (contre 1,9 milliard de dollars au deuxième trimestre de 2023).

Les ventes au troisième trimestre de 2023 ont été inférieures de -12,4% par rapport au troisième trimestre de 2022, principalement en raison de la baisse des prix de vente moyens de l'acier (-12,5%).

Quant à ses prévisions, le sidérurgiste mondial "continue de prévoir une croissance de la consommation d'acier en Chine comprise entre 1 et 2% en 2023 par rapport à 2022".

"Nous nous attendons à ce que la consommation en Europe soit au-dessous de la fourchette basse de notre dernière prévision (qui était comprise entre -0,5% et +1,5%), en raison de la faible demande de produits longs due à la faiblesse de l'activité de la construction", précise l'entreprise.

Points-clés

- Aciériste 1er mondial par la taille de son portefeuille, des mines de fer aux usines de transformation, né de la fusion en 2007 du français Arcelor et de l’indien Mittal Steel ;

- Chiffre d’affaires de 79,8 Md$, provenant de 5 activités : les aciers plats pour 62 %, les aciers longs pour 19 %, les tubes pour 2 % et les mines et autres produits ;

- Modèle d’affaires capitalisant sur les 4 forces du groupe : une structure décentralisée, une gestion active du portefeuille, la solidité financière et l’intégration de la chaîne de valeur minière (des approvisionnements aux produits finaux);

- Capital contrôlé à hauteur de 37,41% par la famille Mittal, Aditya Mittal, fils du fondateur prenant la direction du groupe, Lakshmi Mittal conservant la présidence du conseil de 9 membres ;

- Situation financière solide avec une dette nette ramenée à 2,2 Md$ face à un autofinancement libre de 6,4 Md$ et des liquidités de 11,2 Md$.

Enjeux

- Stratégie de croissance focalisée sur les marchés émergents –projets au Mexique, Brésil, Inde et Liberia - assortie de réduction structurelle des coûts;

- Stratégie d’innovation appuyée sur 12 centres de R&D et 245 M$ de financements:

- axée sur 6 objectifs, le maintien de la compétitivité, une offre d’aciers de niches (hors transports), la capitalisation de la plateforme Steligence ou S-in Motion pour le marché automobile, la standardisation des process industriels, le déploiement de la digitalisation via les plateformes Arthur et Dahiell et la croissance externe dans l’économie digitale,

- au service de la protection de l’environnement : expertise dans l’analyse du cycle des produits ou LCA, réduction des émissions de carbone par les sites industriels (electrolyse froide),

- partenariats –Institut Bauen und Umwell, SOVAMAT, CIRAIG…,

- initiative SI ouverte aux chercheurs sur le développement durable ;

- Stratégie environnementale volontariste menée au plus haut par le comité ARGGS:

- baisse de 30 % des émissions carbone d’ici 2030 et neutralité totale en Europe en 2050 via le programme Xcarb,

- déploiement du standard « Responsible Steel » sur les sites industriels et miniers,

- offre d’aciers “verts“, via le site Texas HBI notamment et projets en Belgique et au Canada,

- acquisitions de 4 spécialistes du recyclage de métaux ;

- Avancées des projets industriels de décarbonation -solution Carbalyst en Belgique, optimisation de l’hydrogène en Allemagne, production par hydrogène de 120 000 tonnes d’acier vert en 2022.

Défis

- Impact négatif sur le résultat du conflit Russie-Ukraine : 26 000 salariés dans les mines et l’usine de Kryvyi Rih d’Ukraine ;

- Retour de la croissance de la demande mondiale d’acier, attendue entre + 2 et 3 % ;

- Intégration de l’américain Texas HBI et de l’aciériste brésilien CSP acquis pour environ 2,2 Md$ ;

- Rentabilité des projets industriels de 4,2 Md$ sur 2021-2024, à l’impact positif estimé de 1,3Md$ sur le résultat opérationnel ;

- Objectifs 2023 : 4,5 à 5 Md d’investissements ;

- Dividende 2022 de 0,44 $, payé en 2 fois et poursuite du programme de rachats d’actions (1,4 Md$ 2022-2023.

Une transition écologique qui porte les prix des métaux

La transition écologique tire la demande et suscite la hausse des prix. Ainsi les prix du lithium ont bondi de 100 % l'an dernier, soutenus par les ventes de voitures électriques. Les besoins de métaux tels que l'aluminium, le cuivre, le graphite, ou le nickel devraient s'envoler d'ici à 2050. La guerre en Ukraine a renforcé la progression des prix car la Russie est un producteur important de matières premières minérales, en particulier d'aluminium, de palladium, de nickel et de titane. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a récemment alerté sur le risque de pénurie de plusieurs métaux nécessaires à la transition énergétique. L'Europe s'est mobilisée sur les métaux stratégiques avec l'objectif de renforcer sa souveraineté.