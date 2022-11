Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: fixation du taux d'une émission obligataire information fournie par Cercle Finance • 22/11/2022 à 10:03









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé mardi avoir procédé à la fixation des taux de deux tranches d'obligations libellées en dollars, destinées à financer les besoins généraux du groupe.



La première tranche, d'un montant de 1,2 milliard de dollars, portera intérêt au taux de 6,55% et viendra à échéance en 2027, tandis que la seconde, d'un montant agrégé d'un milliard, affichera un taux de 6,80% avec maturité en 2032.



Le sidérurgiste rappelle qu'il dispose encore d'une facilité de crédit-relais de 2,2 milliards de dollars auprès d'une institution financière dans le cadre de l'acquisition du brésilien Companhia Siderurgica do Pecem (CSP).





Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +2.01% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +2.33% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA +2.14% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -1.12% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +2.43%