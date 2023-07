ArcelorMittal: fait mieux que prévu au deuxième trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 09:52

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a fait état jeudi de résultats de deuxième trimestre meilleurs que prévu à la faveur de la bonne tenue du marché de l'acier et de ses acquisitions les plus récentes.



Le groupe a dégagé un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) en baisse à 2,6 milliards de dollars, divisé par deux par rapport au résultat de 5,2 milliards enregistré un an plus tôt.



Mais ce chiffre est supérieur à la moyenne des prévisions du consensus fourni par ArcelorMittal, qui s'établissait à 2,5 milliards.



Le bénéfice net s'est lui aussi replié, à 1,9 milliard de dollars contre 3,9 milliards au deuxième trimestre 2022, mais dépasse là encore le consensus qui était de 1,4 milliard.



Aditya Mittal, son directeur général, évoque une amélioration des conditions de marché, ainsi que l'effet favorable lié aux récentes acquisitions, telles qu'ArcelorMittal Pecém au Brésil et ArcelorMittal Texas HBI aux USA.



Le sidérurgiste s'attend toutefois à que la demande d'acier (hors-Chine) n'affiche qu'une croissance de 1% à 2% cette année, contre une précédente prévision allant de +2% à +3%.



Elément favorable, sa dette nette s'est réduite à 4,5 milliards de dollars à la fin juin, contre 5,2 milliards de dollars à la fin mars, malgré ses rachats d'actions et le versement de dividendes.



A la Bourse de Paris, l'action ArcelorMittal progressait de 1,3% dans les premiers échanges, signant l'une des plus fortes hausses du CAC 40.