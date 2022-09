Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: essais d'aciers pour l'hyperloop de Zeleros information fournie par Cercle Finance • 28/09/2022 à 12:21









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce avoir conduit des essais avec Zeleros, société européenne développant un hyperloop évolutif, soit un système de transport public et de marchandises à très grande vitesse, afin d'analyser le comportement de différentes nuances d'acier pour leur utilisation optimale dans l'hyperloop.



Une installation d'essai sous la forme d'un rouet capable d'atteindre des vitesses linéaires allant jusqu'à 500 km/h a été conçue et construite au Centre d'excellence ferroviaire d'ArcelorMittal en Espagne.



Les résultats fournissent des données pour faire avancer la sélection des meilleurs aciers pour l'utilisation de l'hyperloop, en considérant la sécurité, l'efficacité énergétique, le coût et l'évolutivité comme principaux critères de décision.





Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -5.01% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -5.28% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA -5.57% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -0.83% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe -5.51%