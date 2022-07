Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: en léger repli avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 15/07/2022 à 13:28









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance des marchés, ArcelorMittal cède moins de 1% sur fond de propos d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance' mais ajuste son objectif de cours de 45 à 39 euros sur le titre du sidérurgiste.



Le bureau d'études a abaissé ses estimations pour tenir compte d'un environnement moins favorable sur les prix comme les volumes, mais prend aussi en compte un CMPC (coût moyen pondéré du capital) plus élevé dans sa valorisation par DCF.





Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -0.77% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -0.49% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA -0.66% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -4.39% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe -0.52%