ArcelorMittal : en hausse, un broker reste à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre ArcelorMittal avance ce lundi de +10%, alors que l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, avec un objectif de cours revu à la baisse, passant de 12 à 11 euros, après 'un EBITDA du T1 plus bas en attendant un T2 (très) compliqué'. Le broker reste à l'achat en notant 'des fondamentaux sains, le règlement du problème d'Ilva et le désendettement'. 'L'impact des mesures de confinement ne s'étant matérialisé que tardivement (mi-mars), le plein effet de la réduction de la production et des livraisons se fera sentir au T2 2020 (baisse des livraisons attendue à -10% vs T1 2019). Nous anticipons un EBITDA de 298 M de dollars au T2 2020', anticipe le broker. La nouvelle cible d'Oddo BHF laisse entrevoir un potentiel de hausse de +40%.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +10.35% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +8.89% ARCELORMITTAL XETRA +9.50% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +7.65% ARCELORMITTAL OTCBB +1.81% ARCELORMITTAL Sibe +9.01%