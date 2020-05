Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : en baisse à NY, un broker a revu sa cible Cercle Finance • 19/05/2020 à 16:46









(CercleFinance.com) - Le titre ArcelorMittal recule ce mardi de -0,8% à New York, alors que l'analyste Credit Suisse a annoncé revoir son objectif de cours sur celui-ci, passant de 24 à 21 dollars. Le broker confirme cependant son opinion 'Surperformance' sur la valeur. 'Nous commençons à voir une confiance croissante dans le fait que le T2 2020 pourrait constituer un creux dans les bénéfices pour les sociétés de matériaux et, par conséquent, la voie vers une normalisation des bénéfices devrait devenir de plus en plus claire au cours de l'année', retient Credit Suisse.

Valeurs associées ARCELORMTL NY NYSE -0.27%