Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: emprunt obligataire de 600 millions d'euros information fournie par Cercle Finance • 27/09/2022 à 09:40









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé lundi l'émission d'une émission d'obligations portant intérêt au taux de 4,875% à échéance 2026 pour un montant de 600 millions d'euros.



Dans un communiqué publié dans la soirée d'hier, le premier sidérurgiste mondial précise que le produit de l'émission sera alloué au financement des besoins généraux de l'entreprise ainsi qu'au refinancement de la dette.



Cet emprunt s'inscrit dans le cadre du programme d'émission obligataire d'Euro Medium Notes (EMTN) de la société, qui affiche un montant total de 10 milliards d'euros.





Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +3.32% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +2.55% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA +2.24% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +2.01% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +2.63%