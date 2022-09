ArcelorMittal émet pour 600 millions d'euros d'obligations

(AOF) - ArcelorMittal a annoncé hier la clôture d'une émission de 600 000 000 euros d'obligations à 4,875% échéant en 2026. Les billets ont été émis dans le cadre du programme d'émission d'Euro Medium Term Notes (EMTN) d'ArcelorMittal, d'un montant de 10 milliards euros. "Le produit de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise et le refinancement de la dette existante", précise le groupe dans son communiqué de presse.

Émetteur régulier sur le marché de la dette, ArcelorMittal est noté " Baa3 " chez Moody's et " BBB- " chez Standard & Poor's, dans la catégorie " Investment grade ". La perspective de ces deux ratings est " stable ", rappelle le site www.oblis.be.

Points-clés

- Aciériste 1er mondial par la taille de son portefeuille, des mines de fer aux usines de transformation né de la fusion en 2007 du français Arcelor et de l’indien Mittal Steel ;

- Chiffre d’affaires réparti en 6 segments : l’activité aciers et tubes en Europe pour 57 %, au Brésil pour 17 %, en Amérique du nord et Mexique pour 16%, en Asie pour 13 %, es aciers plats pour 62 %, puis les mines ;

- Modèle d’affaires capitalisant sur les 4 forces du groupe : une structure décentralisée, une gestion active du portefeuille, la solidité financière et l’intégration de la chaîne de valeur, des mines et approvisionnements aux produits finaux);

- Capital contrôlé à hauteur de 37,41% par la famille Mittal, Aditya Mittal, fils du fondateur prenant la direction du groupe, Lakshmi Mittal conservant la présidence du conseil de 9 membres ;

- Situation financière solide.

Enjeux

- Stratégie d’innovation appuyée sur 12 centres de R&D et un portefeuille de 724 familles de brevets :

- axée sur 6 objectifs : le maintien de la compétitivité, une offre d’aciers de niches (hors transports), la capitalisation de la plateforme Steligence ou S-in Motion pour le marché automobile, la standardisation des process industriels, le déploiement de la digitalisation via les plateformes Arthur et Dahiell et la croissance externe dans l’économie digitale,

- au service de la protection de l’environnement : expertise dans l’analyse du cycle des produits ou LCA, réduction des émissions de carbone par les sites industriels (electrolyse froide, partenariats –Institut Bauen und Umwell, SOVAMAT, CIRAIG…),

- 2 Digital labs en France dédiés à la recherche numérique (big data, qualité et maintenance),

- initiative SI ouverte aux chercheurs sur le développement durable ;

- Stratégie environnementale volontariste :

- réduction de 25 % des émissions carbone -35 % en Europe- d’ici 2030, via 10 Mds€ d’investissements, et neutralité totale en Europe en 2050 via le programme Xcarb d’offre d’acier vert,

- nouvelles initiatives sur les sites canadiens pour 2 Mds$Can d’investissements ;

- Retombées des investissements industriels, de 4,5 Mds$ attendus en 2022, contre 3 Mds$ en 2021 et du plan d’économies de coûts tri-annuel de 1,5 Md$ ;

- Avancées des projets industriels en Inde, au Liberia, au Mexique et au Brésil.

Défis

- Impact du conflit russo-ukrainien : lente reprise des activités en Ukraine après suspension en février-mars et relative insensibilité à la hausse des prix du gaz, 8O % des sites recyclant le gaz utilisé ;

- Maintien des dysfonctionnements dans la logistique et les approvisionnements mais impact bénéfique de l’inflation des prix des matières premières et des aciers vendus;

- Déploiement des solutions de captage de CO2 émis par les hauts-fourneaux ;

- Après un bon démarrage au 1er trimestre, objectif 2022 d’une hausse de 3 % des ventes d’acier ;

- Dividende de 0,38 $ et programmes réguliers de rachat d’actions (2 Mds€ en 2022).

Une transition écologique qui porte les prix des métaux

La transition écologique tire la demande et suscite la hausse des prix. Ainsi les prix du lithium ont bondi de 100 % l'an dernier, soutenus par les ventes de voitures électriques. Les besoins de métaux tels que l'aluminium, le cuivre, le graphite, ou le nickel devraient s'envoler d'ici à 2050. La guerre en Ukraine a renforcé la progression des prix car la Russie est un producteur important de matières premières minérales, en particulier d'aluminium, de palladium, de nickel et de titane. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a récemment alerté sur le risque de pénurie de plusieurs métaux nécessaires à la transition énergétique. L'Europe s'est mobilisée sur les métaux stratégiques avec l'objectif de renforcer sa souveraineté.