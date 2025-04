ArcelorMittal, Elior, McPhy Energy... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - ArcelorMittal

Après la fin de son programme de rachat de 85 millions d'actions le 2 avril 2025, ArcelorMittal annonce le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions à effectuer par tranches d'ici à mai 2030. Les rachats dans le cadre de la première tranche du programme, qui porte sur un maximum de 10 millions d'actions, commenceront immédiatement, en vertu de l'autorisation donnée par l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 30 avril 2024 et par la suite, le cas échéant, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale annuelle du 6 mai 2025.

Atos

Initialement prévu le 25 avril, Atos annonce avancer la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 au 17 avril (avant Bourse) afin de la synchroniser avec la publication de son rapport de liquidité requis dans le cadre de ses obligations d'information récurrentes envers ses créanciers. "Le groupe a précisé ne pas prévoir tenir de conférence téléphonique ce jour-là et ne donnera pas d'indications sur ses objectifs financiers pour 2025 car il présentera une mise à jour de sa stratégie et de son organisation lors d'une journée dédiée aux investisseurs" le 14 mai.

Elior

Elior annonce la signature d'un partenariat inédit avec Bistrots et Cafés de France, réaffirmant son rôle d'acteur engagé dans la vitalité des territoires. "Ce partenariat permettra de proposer aux convives, directement sur leur lieu de travail, des espaces chaleureux et accessibles, inspirés des bistrots, pour partager une boisson, une pause gourmande, échanger autour d'un comptoir et recréer un esprit de convivialité essentiel au bien-être", précise le spécialiste de la restauration collective.

Forsee Power

Forsee Power, expert des systèmes de batteries pour les véhicules électriques commerciaux et industriels, dévoile sa nouvelle batterie puissance GO 6, une solution LFP conçue pour répondre aux exigences croissantes des engins compacts agricoles, industriels et de chantier ainsi que des véhicules électriques légers à quatre roues. Elle est présentée pour la première fois à l'occasion du salon BAUMA à Munich du 7 au 13 avril 2025.

GenSight Biologics

La société biopharmaceutique précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

McPhy Energy

McPhy Energy annonce que son conseil d'administration a pris acte de la démission, pour des raisons personnelles, de Jean-Baptiste Lucas en tant que directeur général. Un processus de recherche d'un nouveau directeur général est initié par le conseil d'administration, en collaboration avec le comité des nominations et des rémunérations. Jean-Baptiste Lucas exercera ses fonctions jusqu'à la nomination de son successeur, et au plus tard au 31 juillet 2025.

Quadient

Quadient, plateform d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce que le Science-Based Targets Initiative (SBTi) a validé ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Le SBTi est une initiative mondiale qui aide les entreprises à définir des objectifs climatiques basés sur la science afin de réduire leurs émissions, en alignement avec l'Accord de Paris.