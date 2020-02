Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : EBITDA trimestriel au-dessus des attentes Cercle Finance • 06/02/2020 à 08:32









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal affiche une perte nette de 1,88 milliard de dollars au titre du dernier trimestre 2019, contre un profit de 1,19 milliard un an auparavant, et un EBITDA divisé par deux (-52%) à 925 millions, mais supérieur au consensus (858 millions). Le chiffre d'affaires du sidérurgiste a baissé de plus de 15% en comparaison annuelle, à environ 15,5 milliards de dollars, pour des expéditions d'acier de 19,7 millions de tonnes, en repli de 2,5% par rapport au quatrième trimestre 2018. 'Il y a des signes que le ralentissement de la demande réelle commence à se stabiliser, et l'environnement de stocks favorable nous amène à penser que la consommation d'acier sur nos marchés coeurs s'accroitra en 2020', indique son PDG Lakshmi Mittal.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +9.31% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +10.61% ARCELORMITTAL XETRA +10.13% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks +3728.50% ARCELORMITTAL LSE Intl +9.49% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +10.40%